Jan Kloosterman nieuwe voorman RMU

Jan Kloosterman (41) uit Apeldoorn wordt de nieuwe voorman van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Dat heeft de christelijke vakorganisatie donderdag bekendgemaakt.

Kloosterman treedt op 1 februari 2020 aan als opvolger van Peter Schalk. Hij is gehuwd en vader van vier kinderen. Het gezin is aangesloten bij de hersteld hervormde gemeente van Apeldoorn, waar Kloosterman ook ouderling is. Ook is hij raadslid voor de SGP. De nieuwe RMU-bestuurder werkt 21 jaar in het onderwijs. Momenteel heeft hij een managementfunctie bij de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in zijn woonplaats en is hij verantwoordelijk voor de schoolbrede zorg, havo, vwo en het tweetalig onderwijs.

U bent gepokt en gemazeld in het onderwijs. Vanwaar uw overstap?

„De RMU komt op voor belangen van werkgevers, zelfstandigen en werknemers. Daarin zijn we uniek onder de vakorganisaties. Maar de RMU heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie, namelijk het christelijk geluid naar voren brengen. Dat spreekt mij erg aan. We zijn als christenen een kleine minderheid in dit land. Maar Gods woord bevat leefregels die heilzaam zijn voor de hele samenleving.”

U laat ook wat achter. Het onderwijs staat te springen om mensen.

„Ik voel verdriet bij het afscheid nemen en vind dat ook moeilijk. Ik werk op een mooie school en ik heb er een prachtige en leerzame tijd gehad. Met name de zorgleerlingen hebben mijn hart. In de zomervakantie heb ik de RMU even op afstand gezet. Maar op een zondag zeiden Beance (echtgenote, TR) en ik tegen elkaar: Als er een deur opengaat, is dit mogelijk de weg die de Heere wijst. Ik heb de handen gevouwen, een brief geschreven en ben het gesprek aangegaan. Toen gingen deuren open. En ja, op de Fruytier zijn ook mensen nodig, dat blijft staan.”

Wat is het bestaansrecht van de RMU als kleine vakorganisatie?

„De RMU is ontstaan als tegenwicht tegen het stakingsmiddel. De RMU wil niet met de vuist op tafel slaan. Ook al heb je als werknemers en werkgevers verschillende belangen, toch moet je het gesprek aangaan. Natuurlijk willen ook christenen goede afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden, maar die probeer je samen te maken, bij een opengeslagen Bijbel.

Het is een uitdagende tijd. Ik denk aan de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor de pensioenopbouw van mensen? Kunnen jongeren nog een huis kopen en een gezin stichten? Meegaan met economische ontwikkelingen is belangrijk, maar een werknemer is geen windvaan op het dak.

Een tweede belangrijke functie van de RMU is dat zij de achterban een stem geeft. Denk aan ethische kwesties zoals in de zorg rond het begin en einde van het leven, artikel 23 in het onderwijs, de zondagsrust en de genderdiscussie. Vragen worden steeds ingewikkelder. Verpleegkundigen staan bijvoorbeeld voor de vraag of ze kunnen meewerken aan met cosmetische ingrepen, prenatale scans en medische inspanningen om je lichaam een update te geven terwijl je niet ziek bent.

Als de RMU de kans krijgt, wil ze aanschuiven, ook al is ze klein. Onze boodschap is de moeite waard. De Heere is niet van onze omvang afhankelijk. Hij regeert en het loopt Hem niet uit de hand. De voltooiing staat nog uit. Dat geeft hoop en ontspanning.”

Een paar jaar geleden schreef u een boek over leiderschap. Welke lessen daaruit gaat u in uw nieuwe baan in praktijk brengen?

„In mijn boek stel ik dat een dienende houding voorop moet staan. Als leidinggevende moet je vooral luisteren, ook naar mensen die anders denken dan jij zelf. Luisteren naar wat een ander drijft, en ook luisteren naar de Schrift. Daarnaast is present zijn voor je naaste en in deze samenleving belangrijk. Christenen moeten zich laten kennen.”

Ziet u nieuwe thema’s voor de RMU?

„Ik denk aan bezinning op een onderwerp als duurzaamheid. Zijn we bereid om in te leveren op onze levensstandaard? Energie, voedsel, kleding, hoeveel gebruiken we wel niet en waar en hoe wordt dat geproduceerd? Dat zal keuzes vragen, ook in onze kringen. De RMU kan zo’n onderwerp op de agenda zetten bij ondernemers en werknemers, samen met verwante organisaties als VGS, NPV en Woord en Daad.

Ik vind het heel belangrijk dat we als christenen samen optrekken. Daarom vraag ik ook aan jongeren: ben je beschikbaar als lid van de RMU? Het gaat niet alleen om zaken als rechtsbijstand bij een arbeidsconflict maar ook om ons geluid in maatschappelijke discussies.”