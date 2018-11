Jan de Wit neemt failliet Bovo Tours over

Vervoerder Jan de Wit Group neemt de activiteiten van het failliete touringcarbedrijf Bovo Tours over. Het bedrijf bereikte daarover overeenstemming met de curator.

De activiteiten van Bovo worden per begin december ondergebracht bij Jan de Wit Group. Dat bedrijf denkt door de samenvoeging van de twee ondernemingen kostenvoordelen te kunnen behalen.

Jan de Wit Group heeft al de eerste sollicitatiegesprekken gevoerd met het personeel van Bovo Tours. Hoeveel personeel er precies mee kan verhuizen, is nog onduidelijk volgens directeur Walter de Wit. „Dat hangt van de orderportefeuille af. We zijn druk bezig om dat in kaart te brengen.” Bovo had volgens De Wit ongeveer vijftig mensen in dienst.

Het in 1947 opgerichte Bovo ging vorige week failliet.