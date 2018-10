„Jan Baan zette Nederlandse ICT-sector op de kaart”

Softwareondernemer Jan Baan is de Nederlander die in vijftig jaar de grootste stempel heeft gedrukt op de ICT-sector. Woensdag krijgt hij de Gouden Computable Award uitgereikt.

Lezers van het vakblad Computable werd gevraagd wie de afgelopen vijftig jaar de grootste indruk maakte in de ICT-sector. Baan werd daarbij het meest voorgedragen. Vooral zijn visionaire kijk op de sector wordt geroemd. „Hij loopt altijd voor de troepen uit”, aldus een reactie van een inzender.

Baan heeft met zijn bedrijf Baan Company de Nederlandse ICT-sector internationaal op de kaart gezet, zeggen lezers van het vakblad. Ook is er waardering voor de deal die hij in 1994 sloot met Boeing en later met Ford. Baan is op 72-jarige leeftijd nog altijd actief bij softwarebedrijf Vanenburg.

De prijs is een „erkenning voor veertig jaar hoogte- en dieptepunten”, reageert Baan desgevraagd. „Ik geef de prijs graag door aan het team, zoals een dirigent de bloemen doorgeeft aan het orkest. Het is de Baancultuur die hier gewaardeerd wordt. Zo van: het is beter om vergeving te vragen dan om toestemming.”

Wat bedoelt u daarmee?

„In deze sector werk je met intelligente mensen. Die moeten niet overal toestemming voor vragen, dat werkt vertragend. In de ICT gaan ontwikkelingen razendsnel. Dus moet je nog sneller zijn om voorop te blijven lopen. Ik heb altijd met de drie i’s gewerkt: wees innovatief, neem het initiatief en wees integer. Dan gebeuren er mooie dingen.”

U hebt de ICT-sector internationaal op de kaart gezet, zeggen mensen. Hoe staat Nederland er op dit moment voor?

„De ontwikkelingen in de branche deel ik op in vijf golven. Tijdens de eerste golf in de jaren zeventig werd IBM groot. In de tweede golf kwamen Microsoft en Apple naar voren met de opkomst van de pc. Toen internet kwam, de derde golf, waren het Google en Amazon, evenals nu rond mobiel en werken in de cloud. In al deze golven waren het Amerikanen die het voortouw namen, met uitzondering van de bedrijfssoftware waar wij en SAP marktleiders waren.”

Dus Nederland moet het hebben van de vijfde golf?

„Precies. Daarbij gaat het om het combineren van data en zelflerende systemen, ook wel artificial intelligence genoemd. Ik durf te voorspellen dat Nederland hierin een grote rol gaat spelen. Ik noem ons land wel de brainport van Europa. Je ziet nu dat Duitsland in de auto-industrie een leidende rol neemt. Dat zal zijn afstraling hebben op Nederlandse sectoren, zoals de retail.”

U bent nogal optimistisch.

„Het is mijn roeping om, in alle nuchterheid, de mogelijkheden in te zetten die we hebben. Tegelijk besef ik dat we leven in de dimensie van de tijd. We weten niet wat er morgen is.”