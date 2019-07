Jaguar zorgt voor verlies bij Tata Motors

Het Indiase autoconcern Tata Motors heeft door de tegenvallende prestaties van dochter Jaguar Land Rover (JLR) wederom een fors kwartaalverlies in de boeken gezet. Die Britse maker van luxeauto’s kampt al een tijdje met forse tegenwind door brexitzorgen, de handelsoorlog en een teruglopende vraag naar dieselwagens in Europa.

Onder de streep kwam het verlies van Tata Motors uit op 37 miljard roepie, omgerekend zo’n 481 miljoen euro. Dat is flink meer dan de 19 miljard roepie die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar als verlies rapporteerde. De omzet van Tata Motors, dat in thuismarkt India tal van auto’s verkoopt die in Europa niet voorkomen, ging daarnaast met bijna 8 procent onderuit, tot een kleine 615 miljard roepie.

Analisten hadden de zwaar tegenvallende cijfers niet zien aankomen. Zij gingen volgens persbureau Bloomberg voor het afgelopen kwartaal in doorsnee uit van een verlies van ruim 20 miljard roepie.