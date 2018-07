Jaguar Land Rover verkoopt minder auto’s

De Britse automaker Jaguar Land Rover heeft in de afgelopen periode minder auto’s verkocht dan een jaar eerder. Het bedrijf, dat onderdeel is van het Indiase Tata Motors, had onder meer te lijden van minder vraag naar diesels in Europa. Ook importheffingen in China zaten het bedrijf dwars.

De Jaguar F-Pace suv deed het aanmerkelijk minder goed. De verkopen waren een kwart lager dan een jaar eerder. Mogelijk heeft dat ook te maken met de introductie van Jaguars eerste elektrische auto, de I-Pace. De beschikbaarheid van dat model is nu nog beperkt, maar moet in de tweede jaarhelft toenemen. Verkopen van de Land Rover Discovery Sport liepen 14 procent terug.

Jaguar Land Rover leed een verlies van 210 miljoen pond, omgerekend ruim 235 miljoen euro. Dat komt vrijwel overeen met het verlies van Tata Motors. Dat schreef rode cijfers voor een bedrag van 19 miljard Indiase roepies, circa 236 miljoen euro.