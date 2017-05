Jaguar Land Rover scoort goed in China en VS

Jaguar Land Rover heeft afgelopen jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn luxewagens in met name China en de Verenigde Staten. De omzet van de Britse autofabrikant in het eind maart afgesloten boekjaar bedroeg 24,3 miljard pond (28,1 miljard euro), bijna een tiende meer dan een jaar eerder.

Jaguar Land Rover bracht een recordaantal van ruim 604.000 auto’s aan de man. Dat is een zesde meer dan een jaar eerder. Vooral de luxe SUV Jaguar F-Pace droeg bij aan die stijging. De winst voor belastingen kwam uit op 1,6 miljard pond. Dat betekent een verbetering van 3 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Topman Ralph Speth zei dinsdag dat hoge investeringen van Jaguar Land Rover in nieuwe modellen en technologieën hun vruchten afwerpen. Vorig jaar investeerde het dochterbedrijf van het Indiase Tata Motors 3,4 miljard pond, dit jaar loopt dat op tot zo’n 4 miljard pond.