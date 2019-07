Jaguar investeert flink in Britse industrie

Jaguar Land Rover investeert honderden miljoenen ponden in de productie van elektrische en hybride auto’s in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor zijn volgens de automaker duizenden banen gewaarborgd. De plannen zijn een welkome opsteker voor de Britse auto-industrie, die last heeft van brexitzorgen.

Jaguar Land Rover wil een elektrische variant van al zijn modellen. In Castle Bromwich, een voorstad van Birmingham, wil het van oorsprong Britse merk de eerste elektrische Jaguar XJ produceren. Eerder dit jaar kondigde de dochteronderneming van het Indiase Tata Motors al aan een assemblagelijn voor accu’s in het Verenigd Koninkrijk op te zetten.

De aankondiging komt na een moeizame periode voor Jaguar Land Rover. Het bedrijf wil wereldwijd 4500 duizend banen schrappen en boekte het voorbije gebroken boekjaar een fors verlies.

De Britse handelsminister Greg Clark noemt de nieuwe investering een „teken van vertrouwen” in de Britse auto-industrie. Die liep de voorbije maanden nog flinke klappen op. Zo kelderde de productie van auto’s in april door onzekerheid over de brexit. Ook kondigde het Amerikaanse Ford Motor vorige maand aan zijn fabriek in de stad Bridgend in Wales te sluiten.