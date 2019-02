Jaarwinst ING omlaag door megaboete

ING heeft in 2018 minder winst geboekt dan een jaar eerder. Het resultaat werd onder meer omlaag getrokken door de megaboete die de bank kreeg in verband met witwassen. Het financiële concern meldt bij zijn jaarcijfers verder dat er een noodzaak is tot verdere kostendiscipline, vanwege een verwachte teruglopende groei bij kredietverstrekking aan bedrijven.

Onder de streep bleef 4,7 miljard euro over, tegen een nettowinst van 4,9 miljard euro in het voorgaande jaar. Het zogeheten onderliggende resultaat voor belastingen, de winst zonder het effect van de schikking, groeide evenwel met 4,5 procent naar 7,5 miljard euro.

ING erkende in september tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. De zaak werd voor 675 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalde ING de overheid 100 miljoen euro terug. De kwestie leidde tot veel politieke ophef en maakte ook de positie van financieel topman Koos Timmermans onhoudbaar. Eerder vorig jaar zorgde de mislukte poging tot een salarisverhoging voor topman Ralph Hamers eveneens voor veel reuring.

Ondanks dit alles kreeg ING er weer veel nieuwe klanten bij. Het wereldwijde klantenbestand groeide vorig jaar met 1 miljoen naar 38,4 miljoen. ING spreekt verder met van aanhoudende groei met veerkrachtige marges. De bank slaagt erin hogere inkomsten uit commissies te halen, terwijl de risicokosten daalden.

In het vierde kwartaal van het jaar dikte de nettowinst overigens ook weer met ruim een kwart aan, tot bijna 1,3 miljard euro. De kwartaalbuffer bleef daarnaast sterk met een score van 14,5 procent.