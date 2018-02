Jaaromzet industrie na jaren weer in de lift

Nederlandse industriële producenten hebben het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2011 meer omzet geboekt. De totale opbrengsten stegen met 7,5 procent. De prijzen dikten in 2017 met 5,9 procent aan, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De opbrengsten stegen voor het vijfde kwartaal op rij. De groei van de binnenlandse industrie bleef achter bij die van Nederlandse producenten in het buitenland.

De groei was met 14 procent het hardst in de transportmiddelenindustrie. Dat kwam vooral door autoproducenten, die 27,7 procent meer geld in het laatje brachten. Ook in de textiel-, kleding- en leerindustrie nam de omzet fors toe. De meubelbranche noteerde als enige een daling.