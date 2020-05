Jaaromzet Action voor het eerst boven de 5 miljard euro

Discountketen Action heeft voor het eerst een jaaromzet van meer dan 5 miljard euro gemaakt. Het Noord-Hollandse bedrijf profiteerde afgelopen jaar onder meer van het openen van nieuwe winkels. Ook lukte het om de verkopen in de bestaande filialen op te voeren.

Een en ander komt naar voren uit de jaarcijfers van eigenaar 3i, waar Het Financieele Dagblad eerder over schreef. De Britse durfinvesteerder bezit iets meer dan de helft van de aandelen van de winkelketen.

De opbrengsten van Action dikten met ruim een vijfde aan tot 5,1 miljard euro. Er kwamen verspreid over meerdere landen 230 winkels bij en de verkopen in winkels die al langer dan een jaar open waren, stegen met bijna 6 procent. De bedrijfswinst (ebitda) ging verder met een vijfde omhoog, naar 541 miljoen euro.

Volgens 3i heeft Action ook in de eerste weken van het nieuwe jaar sterke verkoopcijfers laten zien. Vervolgens brak de coronacrisis uit, waardoor veel winkels noodgedwongen moesten sluiten. In Nederland hield Action zijn deuren wel open en inmiddels kan ook in vrijwel alle andere van de bijna 1600 Action-filialen in Europa weer worden gewinkeld. 3i beschouwt de coronacrisis als een „grote verstoring voor de korte termijn” voor Action. De Britten gaan ervan uit dat de keten komende jaren verdere groei kan laten zien. In Europa zou ruimte zijn om door te groeien tot meer dan 6000 winkels, aldus de investeerder.

In maart kreeg Action nog een storm van kritiek over zich heen toen het de rekening voor de coronacrisis deels doorschoof naar zijn leveranciers, door de betaaltermijnen te verlengen en hen langer op hun geld te laten wachten. Topman Sander van der Laan kondigde later aan zijn leveranciers na Pasen weer gewoon binnen zestig dagen te betalen. Van der Laan vond de kritiek niet terecht. „Het was een tijdelijke maatregel en we hebben onze kleinere leveranciers gewoon op tijd betaald. Alleen met grote partijen hebben we afspraken gemaakt over later betalen”, liet hij begin april weten aan het ANP.