‘Jaarlijkse’ grote storing Delta Air Lines

Delta Air Lines is opnieuw getroffen door een grote computerstoring. Voor het derde jaar op rij had de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij te maken met flinke technische problemen. Vluchten in eigen land lagen daardoor een uur lang plat.

Vorig jaar was het raak in januari. Toen deden computers het tweeënhalf uur niet, waardoor er in de Verenigde Staten niet kon worden gevlogen. Het jaar daarvoor had de samenwerkingspartner van Air France-KLM te maken met een nog grotere storing, waardoor wereldwijd vluchten niet doorgingen. Dat kostte Delta toen zeker 150 miljoen dollar.

De storing van dinsdagavond was relatief kort en raakte geen internationale vluchten. Passagiers waren echter boos over de gebrekkige informatievoorziening en klaagden steen en been op sociale media.