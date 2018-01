„J&J ziet af van consumententak Pfizer”

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. Dat hebben bronnen bij banken die het verkoopproces begeleiden aan persbureau Reuters laten weten. Alleen GlaxoSmithKline (GSK) en Reckitt Benckiser zijn nu nog in de race.

Geïnteresseerde partijen hebben nog tot 1 februari om een niet-bindend bod neer te leggen voor de consumentenproductentak van Pfizer. Die omvat onder meer Advil-pijnstillers, Centrum-multivitamines en lippenbalsem van het merk Chapstick.

Johnson & Johnson werd alom gezien als een sterke kandidaat voor de overname aangezien het Amerikaanse bedrijf zijn productaanbod uit wil breiden en daar de financiële slagkracht voor heeft. Johnson & Johnson zou in eerste instantie met Goldman Sachs aan een bod hebben gewerkt, maar vervolgens toch hebben besloten zich terug te trekken.

Pfizer zou 20 miljard dollar voor de divisie willen hebben. Door het afhaken van Johnson & Johnson wordt de onderhandelingspositie van Pfizer er echter niet beter op.