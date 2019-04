„Italiaanse megaschikking Kering op til”

Het Franse luxeconcern Kering staat op het punt een schikking te treffen van 1,3 miljard tot 1,4 miljard euro met de Italiaanse belastingdienst. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Het zou de grootste belastingschikking ooit zijn van een bedrijf in Italië.

Kering ligt in Italië al tijden onder een vergrootglas wegens vermeende belastingontduiking bij het modemerk Gucci, waarvan de onderneming eigenaar is. Gucci zou tussen 2010 en 2016 voor meer dan 1 miljard aan belastingen hebben ontdoken, door belastingen over bepaalde inkomsten uit Italië in Zwitserland te betalen.

Kering heeft altijd volgehouden zich aan alle belastingregels te houden. Het bedrijf laat in een reactie weten constructieve gesprekken te voeren met de Italiaanse autoriteiten, maar dat er nog geen overeenkomst is over een exact bedrag. Eerder dit jaar liet Kering weten een claim van 1,4 miljard euro van de Italiaanse belastingdienst te verwachten.