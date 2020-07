Italiaanse marktwaakhond richt pijlen op Amazon en Apple

De Italiaanse marktwaakhond opent een onderzoek naar Apple en Amazon wegens mogelijke concurrentievervalsing. Afspraken tussen de twee Amerikaanse technologieconcerns zouden het winkeliers onmogelijk hebben gemaakt producten van Apple te verkopen als ze niet deelnamen aan het officiële verkoopprogramma van de iPhone-fabrikant.

Een dergelijk verbod is volgens toezichthouder AGCM niet legitiem, want de getroffen onlinewinkeliers kochten de producten van Apple legaal van groothandels. De Italiaanse toezichthouder wijst er verder op dat de beperkende afspraken vooral kleine en middelgrote verkopers van elektronica raken. Zij zijn voor de onlineverkoop namelijk voor een groot deel afhankelijk van grote platforms als Amazon. De AGCM doorzocht in het kader van de onderzoeken al vestigingen van Amazon en Apple in Italië.