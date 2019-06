Italiaanse economie wil maar niet groeien

De Italiaanse economie vertoont nog steeds geen tekenen van wezenlijke groei en de economische activiteit in dit derde land van de eurozone blijft „bescheiden.”

Dit heeft het Italiaanse bureau voor de statistiek ISTAT woensdag gemeld, aldus persbureau ANSA.

In het eerste kwartaal van 2019 lag het bruto binnenlands product (bbp) 0,1 procent hoger dan in de drie voorafgaande maanden. Deze kleine toename was vooral te danken aan consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen en een forse daling van de import.

De statistieken komen op een moment dat de Europese Commissie strafmaatregelen tegen Italië voorstelt omdat het land volgens Brussel te veel geld leent en uitgeeft. De Italiaanse staatsschuld heeft een omvang van 132 procent van het bbp, terwijl Europese regels 60 procent toestaan. Het land hangt een boete van 0,2 procent van zijn bbp boven het hoofd, dat is pakweg 3,5 miljard euro.

De regering van de rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S stelt dat de economie niet aantrekt als de overheid niet bereid is er meer geld in te pompen. Bezuinigingen zouden de economie verder verlammen.