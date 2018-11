Italiaanse economie toch gekrompen

De Italiaanse economie blijkt na nadere bestudering toch te zijn gekrompen in het derde kwartaal. Het statistiekbureau Istat in Rome meldde eind oktober nog dat de economie niet groeide, maar ook niet kromp. Uit nieuwe cijfers komt naar voren dat het bruto binnenlands product (bbp) toch is gedaald.

Het bbp daalde in de drie maanden tot en met september met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Op jaarbasis was er nog wel sprake van 0,7 procent groei. Italië had in het voorbije kwartaal onder meer te kampen met een daling van de investeringen, die op kwartaalbasis met 1,1 procent terugliepen. Ook de binnenlandse vraag naar goederen en diensten nam af.

Rome ligt al een tijd op ramkoers met de Europese Unie over de Italiaanse begrotingsplannen, waarbij Brussel voor het eerst in de geschiedenis een strafprocedure tegen een euroland wil beginnen. De regeringscoalitie van de populistische Lega en Vijfsterrenbeweging wil meer geld uitgeven in de hoop de economie te stimuleren. Dit zorgt voor een groter overheidstekort dan eerdere regeringen hadden afgesproken. De gigantische schuldenberg van Italië kan daardoor niet worden afgebouwd.

De economische krimp, de eerste sinds 2014, is een nieuwe tegenvaller voor de Italianen. De regering mikt voor dit jaar op economische groei van 1,2 procent. Om dat doel te bereiken zou in het vierde kwartaal een heuse groeispurt nodig zijn, maar er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat die is ingezet.