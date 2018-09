Italiaanse beurs onderuit na begrotingsplannen

De beurs in Milaan ging vrijdag hard onderuit door de zorgen over de begrotingsplannen van de nieuwe Italiaanse regering. Ook de meeste andere Europese beurzen gaven terrein prijs op de laatste handelsdag van het derde kwartaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 553,11 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 787,57 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 0,7 procent kwijt.

De hoofdindex in Milaan kelderde bijna 3 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken. De nieuwe Italiaanse regering heeft het begrotingstekort voor 2019 vastgesteld op 2,4 procent, terwijl de financiële markten hadden gehoopt dat de overheid de uitgaven zou terugdringen en het tekort rond de 2 procent zou uitkomen.

Ook elders in Europa stonden de banken onder druk door de vrees over de Italiaanse schulden. In Amsterdam was ING de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 2,5 procent. In Frankfurt verloor Commerzbank 4,4 procent en in Parijs leverde Crédit Agricole 3,3 procent in.

Grootste stijger in de AEX was industrieel toeleverancier Aalberts met een winst van 1,7 procent na een positief rapport van ING. In de MidKap ging chipbedrijf ASMI aan kop met een plus van 4,4 procent. De Chinese elektronicagigant TCL overweegt volgens ingewijden een bod van 1 miljard dollar uit te brengen op het resterende belang van ASMI in ASM Pacific Technologies. ASMI staat al enige tijd onder druk van activistische beleggers om zijn volledige belang in zijn Aziatische tak af te stoten.

Maaltijdbestelsite Takeaway was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een verlies van 5 procent. TomTom zakte 1,2 procent. De navigatiedienstverlener boekte een dag eerder een koerswinst van bijna 19 procent na aankondiging van een mogelijk verkoop van de divisie Telematics.

In Frankfurt verloor BASF 2,5 procent. Het Duitse chemieconcern verlaagde de winstverwachting voor dit jaar. Ryanair won in Dublin 0,2 procent. In verschillende Europese landen blijven de toestellen van de Ierse budgetmaatschappij aan de grond vanwege een staking van piloten en cabinepersoneel.

De euro stond ook onder druk door de Italiaanse zorgen. De eenheidsmunt was 1,1598 dollar waard, tegen 1,1666 dollar op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 72,26 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 82.08 dollar per vat.