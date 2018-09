Italiaanse banken kelderen op beurs

De aandelen van Italiaanse banken op de beurs in Milaan gingen vrijdagmiddag nog verder omlaag. Eerder werd de handel in grote banken als UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena en Mediobanca tijdelijk stilgelegd na zware koersverliezen.

Na hervatting van de handel werden minnen voor de banken opgetekend tot meer dan 8 procent. De hoofdindex FTSE MIB in Milaan ging ruim 4 procent omlaag.

De bankensector ging onderuit nadat de nieuwe Italiaanse regering het begrotingstekort voor 2019 heeft vastgesteld op 2,4 procent, terwijl de financiële markten hadden gehoopt dat de overheid de uitgaven zou terugdringen en het tekort rond de 2 procent zou uitkomen. Daardoor staken de zorgen de kop op dat door de plannen de toch al torenhoge schuld van Italië verder zal stijgen.

Daarmee ligt Rome op ramkoers met de Europese Commissie die juist vindt dat Italië meer moet doen om de schuld terug te dringen, in plaats van die verder te laten oplopen. De schuld ligt nu op 132 procent van het Italiaanse bruto binnenlands product (bbp). De Europese begrotingsregels schrijven voor dat de staatsschuld niet meer dan 60 procent van het bbp mag bedragen, met een begrotingstekort van maximaal 3 procent.

Eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische Zaken) reageerde dan ook kritisch op het nieuws uit Italië. Hij zei dat de Italiaanse regering niet de Europese regels respecteert en niks doet om de „explosieve” staatsschuld aan te pakken. Italië moet in oktober zijn conceptbegroting voor volgend jaar indienen in Brussel. De Europese Commissie kan een begroting van een lidstaat afwijzen, maar dat is nog nooit eerder gebeurd.

De rente op Italiaanse staatsleningen ging flink omhoog, terwijl de euro onder druk kwam te staan door de Italiaanse onrust. De eenheidsmunt zakte voor het eerst in twee weken tot onder 1,16 dollar.