Italiaanse bank UniCredit schrapt duizenden banen

De Italiaanse bank UniCredit gaat de komende jaren 5200 banen schrappen in zijn thuisland. Het gaat om banenreducties die de financieel dienstverlener al langer wil doorvoeren om efficiënter te worden. Andere grote banken kondigden juist aan af te zien van het schrappen van banen wegens de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus.

De grootste bank van Italië neemt tot en met eind 2023 de tijd om te snijden in de honderden arbeidsplaatsen. Dit gebeurt volledig via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen, zo is afgesproken met vakbonden. Tegelijkertijd is UniCredit met bonden overeengekomen dat de bank 2600 jongere werknemers aanneemt.

UniCredit wijkt met deze stap af van branchegenoten als het Britse HSBC en het Zwitserse UBS. Die financiële concerns schortten onlangs hun plannen om het personeelsbestand terug dringen op wegens de coronacrisis.