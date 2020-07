Italiaanse bank UBI wijst overnamebod Intesa Sanpaolo af

De Italiaanse bank Unione di Banche Italiane (UBI) heeft nee gezegd tegen een overnamepoging van branchegenoot Intesa Sanpaolo. Volgens de kredietverlener is het overnamebod, dat neerkomt op 4,9 miljard euro, te laag en het „weerspiegelt niet de echte waarde” van UBI.

De aandeelhouders van UBI hadden overigens ook liever gezien dat Intesa Sanpaolo zijn bod, in plaats van in aandelen, volledig in contanten zou doen. Daarnaast is het onduidelijk of de strategische doelstellingen van de overname haalbaar zijn, aldus UBI.

De overnamepoging kwam volgens ingewijden als een verrassing voor het bestuur van UBI. De financieel dienstverlener meldde eerder dit jaar in een nieuw strategisch plan nog zelfstandig te willen blijven.

Na een eventuele samenvoeging zou een bank ontstaan die de grootste Italiaanse bank, UniCredit, naar de kroon steekt. Het bundelen van krachten in de Europese bankensector is hard nodig. De winstgevendheid staat door lage rentes onder druk, terwijl banken veel moeten investeren in nieuwe technologie en de strijd tegen witwassen.