Italiaanse arbeiders staken vanwege open blijven fabrieken

Arbeiders in de metaal- en de chemiesector in de Italiaanse regio Lombardije gaan staken omdat ze vinden dat nog te veel fabrieken en bedrijven openblijven. Daardoor lopen ze een te groot risico om het nieuwe coronavirus op te lopen, aldus de vakbonden.

De Italiaanse overheid besloot dit weekend om alle niet-essentiële bedrijven te sluiten tot en met 3 april. Volgens de vakbonden worden die maatregelen met te veel uitzonderingen toegepast.

De lijst van fabrieken en bedrijven die nog open moeten blijven is volgens de drie grootste vakbonden voor de metaalsector „veel te lang”. Ook vallen er veel bedrijven onder die van „twijfelachtig belang” zijn, stellen de bonden. Daarnaast krijgt het bedrijfsleven te veel ruimte om zelf te beslissen wat openblijft en wat dichtgaat. De metaalsector komt de komende dagen met de verdere details over de stakingen.

Medewerkers in de chemiesector gaan voor het eerst woensdag staken. Alle medewerkers die geen „essentieel” werk uitvoeren doen daaraan mee, aldus de vakbonden in die sector.

Lombardije is de meest getroffen regio in Italië, waar het dodental door het longvirus inmiddels tot 5476 is opgelopen.