Italiaans onderzoek naar machtsmisbruik Amazon

De Italiaanse mededingingsautoriteit heeft een onderzoek geopend naar Amazon. De webwinkelreus zou met speciale deals misbruik hebben gemaakt van zijn dominante marktpositie. De financiƫle opsporingsdienst is bij een aantal dochterondernemingen van het Amerikaanse bedrijf binnengevallen om bewijs te verzamelen.

Amazon zou externe verkopers die via Amazon hun waar aanbieden voordeeltjes aanbieden als ze ook gebruikmaken van logistieke diensten van de techonderneming. Ze zouden bijvoorbeeld beter over het voetlicht worden gebracht op de site, waardoor ze meer kunnen verkopen. Volgens de Italiaanse marktwaakhond AGCM komt dat neer op concurrentievervalsing.

Tegen Amazon loopt ook een Europees onderzoek. Dat gaat over vermeend misbruik van verkoopgegevens over concurrenten die het platform gebruiken. De Duitse kartelwaakhond begon in november een eigen onderzoek naar Amazon na klachten van derden die het platform gebruiken.