‘Italië wil begrotingstekort oprekken tot meer dan 10 procent’

De Italiaanse regering wil haar begrotingstekort vanwege de coronacrisis oprekken tot meer dan 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat vernam persbureau Bloomberg van meerdere ingewijden.

Rome zou van plan zijn op korte termijn goedkeuring te vragen aan het parlement voor een nieuw steunpakket van 55 miljard euro. Aan het plan wordt nog gewerkt en de details kunnen veranderen, zeiden ambtenaren die anoniem wilden blijven.

Premier Giuseppe Conte werkt aan manieren om het Italiaanse bedrijfsleven zo veel mogelijk overeind te houden. De economie is nu min of meer verlamd door de lockdownmaatregelen om de coronapandemie te bestrijden. Vorige maand werd reeds een eerste steunpakket van 25 miljard euro goedgekeurd en Conte heeft al gezegd dat er ten minste 50 miljard euro extra steun nodig is.

Dit jaar krimpt de Italiaanse economie waarschijnlijk met zo’n 8 procent, maar met het nieuwe plan zou volgens de ambtenaren volgend jaar weer bijna 5 procent groei mogelijk zijn. Er zou ongeveer 13 miljard euro worden vrijgemaakt voor tijdelijke ontslagregelingen en 12 miljard euro voor liquiditeitssteun aan bedrijven.