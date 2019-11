‘Italië wikt en weegt voor behoud Ilva-deal’

De Italiaanse overheid onderzoekt verschillende opties om staalfabrikant ArcelorMittal toch binnenboord te houden voor de overname van een gigantische staalfabriek in het zuiden van het land. Het Indiase concern, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, kondigde recent aan de fabriek van het failliete Ilva in Tarente niet langer in te willen lijven.

Woensdag spreekt de regering van Giuseppe Conte met de top van ArcelorMittal. De regering overweegt onder andere een aangepaste wet in te voeren die ArcelorMittal weer immuniteit geeft tegen milieuclaims, schrijven Italiaanse media. Het opheffen van die juridische bescherming was voor de staalfabrikant reden zijn handen af te trekken van het voormalige Ilva. De nieuwe regels zouden mogelijk ook voor andere bedrijven gaan gelden

Ilva was voor zijn faillissement decennialang verwikkeld in schandalen wegens vervuiling en gezondheidsproblemen in Tarente. Na het bankroet kwam ArcelorMittal als beste uit de bus voor de overname. Onderdeel van het reddingsplan voor de grootste staalfabriek van Europa was een grootscheepse sanering van de omgeving. ArcelorMittal wil niet tegen claims uit die periode aanlopen.