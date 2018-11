Italië weigert begrotingswijziging

De Italiaanse regering weigert de eerder in Brussel ingediende begroting aan te passen. Dat liet vicepremier Matteo Salvini dinsdagavond weten.

Rome kiest hiermee voor de confrontatie, nadat de EU de begroting eerder had afgewezen. Italië kreeg tot dinsdagnacht om de begroting te verbeteren.

Brussel meent dat het begrotingstekort te hoog oploopt, de staatsschuld niet genoeg teruggedrongen wordt, en de voorspelde economische groei van 1,5 procent te optimistisch is. De Italiaanse regering is van plan tientallen miljarden euro’s meer uit te geven dan is toegestaan.

„We passen de begroting niet aan omdat Brussel ons wat brieven stuurt”, zei Salvini tegenover zakenkrant Il Sole 24 Ore. „De basis verandert niet.”

Verkiezingsbeloften

De Italiaanse coalitiepartijen, Lega en de Vijfsterrenbeweging, is er veel aan gelegen hun verkiezingsbeloften na te komen. Zo is afgesproken om een basisinkomen voor armen in te voeren en de pensioenleeftijd te verlagen.

Nu Italië de poot stijf houdt, is het woord weer aan de Europese Commissie. Die kan besluiten een boete op te leggen van maximaal 3,5 miljard euro. Zoiets is nooit eerder voorgekomen.