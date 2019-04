Italië weer uit recessie

De Italiaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar weer gegroeid. Daarmee is het Zuid-Europese land weer uit een recessie gekomen. Daar was Italië eind vorig jaar officieel in beland toen de economie voor het tweede kwartaal op rij kromp.

In het eerste kwartaal nam de omvang van de economie met 0,2 procent toe. Economen hadden in doorsnee op een groei van 0,1 procent gerekend.

Italië was het enige euroland dat in een recessie zat. Toen de industriële productie in januari en februari toenam, groeide ook de hoop dat het een kortdurende economische krimp betrof. Toch blijft de Italiaanse economie een zorgenkindje. Eerder deze maand verlaagde premier Giuseppe Conte de verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar van 1 procent naar 0,2 procent. Kredietbeoordelaar S&P verwacht dat de Italiaanse economie dit jaar stagneert en ook de industriële werkgeversvereniging Confindustria denkt dat de economie in het tweede kwartaal kwetsbaar blijft.