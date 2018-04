Italië verlengt deadline verkoop Alitalia

De Italiaanse overheid verlengt de periode voor de verkoop van de failliete luchtvaartmaatschappij Alitalia. Het ministerie van Economische Ontwikkeling maakte dat bekend. Ook de periode waarin de staatslening aan Alitalia moet worden terugbetaald wordt verlengd.

De Italiaanse overheid kreeg drie biedingen binnen voor Alitalia. Een daarvan bevatte concrete gegevens over routes en personeel. De komende periode wordt met de partijen achter de drie biedingen verder gepraat.

De Britse prijsvechter easyJet heeft als enige bedrijf officieel zijn interesse in Alitalia bekendgemaakt. EasyJet zou dat doen in samenwerking met Air France-KLM en investeerder Cerberus, meldden bronnen. Air France-KLM ontkende echter later. Ook Lufthansa zou volgens ingewijden een bod hebben gedaan.