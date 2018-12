Italië loodst begroting door parlement

Het Italiaanse parlement loodste zaterdag met een vertrouwensstemming en zonder serieus debat de begroting voor volgend jaar erdoorheen. Daarmee eindigt maandenlang touwtrekken met Europa.

Het is maar de vraag of de Italiaanse parlementariërs weten wat de begrotingsplannen precies inhouden. Daarvoor zijn de plannen de afgelopen dagen te vaak veranderd en was er te weinig tijd en te weinig politieke wil. De oppositie was laaiend omdat de wettekst naar het Huis van Afgevaardigden was gestuurd zonder dat de begrotingscommissie zich had gebogen over 350 amendementen.

Uiteindelijk maakt dat de regering niet uit. Het gaat er om dat de begroting voor het einde van het jaar is goedgekeurd. Zo is een Europese strafprocedure vermeden.

Ook voor de financiële markten is het slechts belangrijk dat Italië zich conformeert aan de Europese Unie. Sinds Italië twee weken geleden beloofde het begrotingstekort niet verder te laten oplopen tot 2,04 procent, is de rust teruggekeerd. De rente op Italiaanse obligaties met een looptijd van tien jaar daalt sterk sinds begin deze maand. Volgens Reuters is er nu een run op Italiaans waardepapier.

Premier Giuseppe Conte ontkent dat de nieuwe begroting het resultaat is van druk van de EU. „Het is helemaal niet zo dat Brussel de begroting heeft geschreven,” zei de eerste minister vrijdag op de traditionele eindejaarspersconferentie. Letterlijk heeft hij mogelijk gelijk, want de twee plannetjes die zoveel geld kosten, staan nog steeds in de begroting. Het gaat de populistische regering erom hun kiezers gerust te stellen. Vijfsterrenbeweging wil de arme laag van de bevolking voor zich winnen door het instellen van een basisinkomen. Lega wil een deel van de gepensioneerden aan zich binden door de pensioengerechtigde leeftijd te verlagen.

Andere categorieën vallen de klappen kennelijk wel op. Eind september had de regering nog een begroting gepresenteerd waarbij het begrotingstekort op 2,4 procent was vastgelegd. Dat ging de Europese Commissie te ver. De Italiaanse plannen voorzagen ook nog eens in het nauwelijk terugbrengen van de schuldenlast. Italië heeft een staatsschuld van 131 procent van het bruto binnenlands product.

Na maandenlang steggelen ging Italië overstag en leverde 0,4 procent in. Althans, bijna 0,4 procent. Het kabinet hield vast aan die rare 2,04 procent, kennelijk in de hoop dat zijn electoraat geen nullen leest.

Het geharrewar rond de begroting heeft de Italiaanse schatkist hoe dan ook miljarden euro’s gekost door het stijgen van de rente ten opzichte van Duitse staatsobligaties.