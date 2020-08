Italië komt met stimuleringspakket van 25 miljard euro

De Italiaanse regering heeft vrijdag een stimuleringspakket goedgekeurd van in totaal 25 miljard euro om de economie weer op gang te brengen. Die is zwaar geraakt door de coronacrisis.

Italië was het eerste Europese land dat door de pandemie werd getroffen en een lockdown van meer dan twee maanden zorgde voor een zware klap voor de economie. Het door het kabinet goedgekeurde pakket bevat meer dan 100 maatregelen, variërend van gespreid belasting betalen over een periode van twee jaar tot richtlijnen voor ontslagen. „We beschermen banen, we ondersteunen werknemers, we verlagen de belastingdruk, we helpen de regio’s”, vertelde premier Giuseppe Conte op een persconferentie na een kabinetsvergadering.

Volgens het plan zullen er grotere belastingvoordelen zijn voor de zuidelijke regio’s van Italië, die veel minder ontwikkeld zijn dan het industriële noorden. „We zijn ons bewust van het gebrek aan infrastructuur in het zuiden. We willen dat deze kloof wordt overbrugd”, voegde Conte toe.

Het plan, dat ook cruiseschepen oproept om vanaf 15 augustus hun reizen te hervatten en handelsbeurzen vanaf september te laten plaatsvinden, moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

Er is een voorziening voor maandelijkse noodbetalingen aan kwetsbare gezinnen, variërend van 400 tot 800 euro, die moet worden verlengd. Een bedrag van 500 miljoen euro wordt uitgetrokken voor overwerkvergoedingen voor gezondheidswerkers. Conte zei ook dat sociale distantiëring en gezichtsmaskers verplicht zullen zijn tot 7 september, en voegde eraan toe: „Dit zijn de minimumregels.”