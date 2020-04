Italië komt met extra maatregelen voor bestrijden coronacrisis

De Italiaanse regering heeft vanwege de coronacrisis haar bevoegdheden uitgebreid om buitenlandse overnames te blokkeren. Ook breidt Rome de steunmaatregelen voor bedrijven in nood flink uit.

De regering in het Zuid-Europese land wil onder meer voorkomen dat banken, verzekeraars en energiebedrijven tijdens de crisis makkelijk in handen komen van buitenlandse partijen. Daarnaast steunt overheid vanaf nu leningen aan bedrijven voor in totaal meer dan 750 miljard euro, waarmee eerder overeengekomen garanties met 400 miljard euro worden uitgebreid.

„Dit is een enorm bedrag, zowel voor de interne markt als voor de export”, zei premier Giuseppe Conte op een persconferentie. Er wordt geen steun verleend aan bedrijven die dividenden uitkeren.

De Italianen komen met de maatregelen terwijl het land zijn vijfde week met een lockdown ingaat. Alle niet-essentiële bedrijven zijn gesloten en er zijn nog steeds geen plannen om deze beperkingen te versoepelen. Italië meldde maandag 3599 nieuwe corona-besmettingen. Dat was het de laagste aantal in bijna drie weken.