„Italië, hou je schuld onder controle”

Italië moet hard werken aan het bedwingen van zijn nationale schuld. Eurocommissaris Pierre Moscovici vindt dat het land moet snijden in zijn uitgaven en tegelijk prioriteit moet geven aan investeringen in onder meer infrastructuur om groei en productiviteit aan te jagen.

„Ik dring erop aan dat de regering van Italië ervoor zorgt dat het blijft waar het is, in het centrum van de eurozone als een sterke, betrouwbare lidstaat die bereid is zijn schulden onder controle te houden”, zei Moscovici. Hij reageerde op een oproep van de populistische coalitie in Italië aan de Italiaanse minister van Economische Zaken om de schuld te laten oplopen als dat nodig is om bepaalde verkiezingsbeloftes in te lossen.

Italië moet in oktober zijn conceptbegroting voor volgend jaar indienen in Brussel. De Europese Commissie kan een begroting van een lidstaat afwijzen, maar dat is nog nooit eerder gebeurd.