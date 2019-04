„Italië flink somberder over economie”

Italië is veel pessimistischer over de economische groei in het land dan voorheen. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Waar voor dit jaar aanvankelijk een groei van 1 procent werd voorspeld, zal het ministerie van Financiën die raming bijstellen naar 0,1 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent dat het begrotingstekort hoger uitvalt dan Rome met de Europese Commissie heeft afgesproken.

Dit najaar dreigde een miljardenboete voor Italië, omdat de regering te weinig zou doen om haar financiën op orde te krijgen. Vooral het feit dat de torenhoge staatsschuld niet werd teruggedrongen, leidde tot zorgen in Brussel. Uiteindelijk ontliep Italië een straf na toezeggingen. Critici, onder wie minister Wopke Hoekstra van Financiën, vinden dat de Europese Commissie daarbij veel te coulant was.