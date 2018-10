Italië en handelsvrees drukken beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag stevig omlaag. De zorgen over de Italiaanse begrotingsplannen en het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China drukten het beurssentiment. Op het Damrak kampten Philips en Unilever met adviesverlagingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in de min op 546,61 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 785,91 punten. Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 1,2 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 1 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken.

Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, liet in een interview met Fox weten dat een handelsakkoord met China niet „ophanden” is. Ook stelde hij dat president Donald Trump niet tevreden is over de voortgang van de handelsgesprekken met Peking. Maandag zorgde de handelsdeal van de VS en Canada nog voor opluchting onder beleggers.

Zorgtechnologiebedrijf Philips kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en was de grootste daler in de AEX met een verlies van ruim 3 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,2 procent.

AkzoNobel daalde 0,1 procent. De verfreus kondigde aan een extra 5,5 miljard euro uit te keren aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals is afgerond. De uitkering zal plaatsvinden via een speciaal dividend en de inkoop van eigen aandelen. Volgens analisten van KBC Securities komt de aankondiging niet als een verrassing.

Unilever verloor 1,5 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Daarnaast liet vermogensbeheerder Schroders weten zich te voegen bij de groep aandeelhouders die zich tegen de volledige verhuizing van het hoofdkantoor van het levensmiddelenconcern naar Nederland keert.

In Londen zette Royal Mail (min 8,2 procent) de daling voort. De Britse postbezorger kelderde een dag eerder al 18 procent na teleurstellende cijfers. In Amsterdam won PostNL 0,4 procent. Ryanair (min 3,3 procent) zette de daling voort. De Ierse prijsvechter verloor een dag eerder al ruim 12 procent na een winstalarm. Ryanair wist afgelopen maand wel meer passagiers te vervoeren ondanks de stakingen.

De euro was 1,1516 dollar waard, tegen 1,1565 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 75,34 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 84,62 dollar per vat.