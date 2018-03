„IT-sector groeit door ondanks regulering”

De IT-sector groeit de komende jaren door. Wel krijgt de branche te maken met meer overheidsregels, onder meer op het vlak van privacy die de groei onder druk kunnen zetten. Die verwachting spreekt ABN AMRO uit in zijn sectorrapport.

De omzet in de sector groeit dit jaar naar verwachting met 6 procent en volgend jaar met 5 procent. Dat komt met name door de economische groei en de voortschrijdende digitalisering.

Bedrijven moeten volgens sectoreconoom Kasper Bruining van de bank wel maatregelen nemen om zich te wapenen tegen de toenemende regulering. Bruining wijst op de snelle opkomst van bedrijven als Facebook, dat nu betrokken is bij een privacyschandaal. „Wat we nu zien, is dat regulering vaak nog achterloopt op de technologische slagkracht van de sector. Dit jaar maken overheden en toezichthouders een inhaalslag.”