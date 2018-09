ISS verkoopt Nederlandse activiteiten aan CSU

Facilitair dienstverlener ISS doet een deel van zijn Nederlandse schoonmaakactiviteiten van de hand. Die worden overgenomen door schoonmaakbedrijf CSU. Het gaat om ongeveer zeventig klanten en 2200 medewerkers van het van oorsprong Deense bedrijf die naar CSU gaan. Een overnameprijs is niet bekendgemaakt.

ISS liet weten zich te willen richten op grote klanten waarvoor het bedrijf meerdere diensten kan leveren. De verkochte contracten betroffen bedrijven waar ISS alleen schoonmaakdiensten aan leverde. Vorig jaar nam CSU ook al kleine klanten over van ISS.

Vakbond CNV vindt de stap een logische gezien de strategie van ISS. De bond houdt de overgang scherp in de gaten, stelt onderhandelaar Jan Kampherbeek, die erop wijst dat er vorig jaar weinig klachten kwamen bij de overname van kleine contracten. „Deze keer gaat het over veel mensen op grote objecten. We moeten dus goed kijken of het ook nu weer goed gaat.”

De overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ISS verwacht de verkoop in november te kunnen afronden.