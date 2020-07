Isolatiebedrijf was te positief over mogelijke energiebesparing

Isolatiebedrijf Isoprofs heeft op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) informatie op zijn website aangepast. Volgens de toezichthouder beweerde het bedrijf dat je met spouwmuurisolatie 30 tot 50 procent kunt besparen op je energierekening, maar in de praktijk blijkt dit niet altijd te kloppen.

De aanpassing volgde nadat de ACM Isoprofs erop had gewezen dat de bewering onvoldoende was onderbouwd. De ACM had signalen ontvangen over Isoprofs dat de beloofde besparing van 30 tot 50 procent niet altijd werd gehaald. Daarnaast adverteren vergelijkbare bedrijven meestal met besparingen tot maximaal 30 procent, wat in lijn is met berekeningen van Milieu Centraal. Isoprofs was direct tot aanpassing bereid.

Als toezichthouder beschermt de ACM mensen tegen misleiding. Mensen en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie over bijvoorbeeld energiebesparing klopt, aldus de organisatie. De ACM treedt op door bedrijven aan te spreken en eventueel een last onder dwangsom of een boete op te leggen.