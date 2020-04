„Iran ziet veel onduidelijkheid over OPEC-vergadering”

Iran vindt dat er te veel onduidelijkheid is over wat er op de agenda staat voor de komende vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. De Iraanse olieminister Bijan Zanganeh vindt daarom dat er nog geen vergadering moet zijn, aldus een brief aan de OPEC die is ingezien door persbureau Reuters.

De OPEC en bondgenoten, OPEC+ genoemd, zouden donderdag een videovergadering gaan houden om te praten over de productie. Zanganeh stelt dat die vergadering onder „vage omstandigheden” wordt georganiseerd en dat dit zorgwekkend is. Er moet eerst een helder voorstel zijn, waar ook de oliemarkt op voorbereid moet worden, aldus de minister.

Het is de bedoeling dat Rusland en Saudi-Arabië hun geschil op die OPEC-vergadering gaan bijleggen en instemmen met een stevige productieverlaging om de olieprijzen op te krikken. De landen startten eerder een prijzenoorlog, die de waarde van olie torpedeerde. Daar kwam de coronacrisis nog bovenop.