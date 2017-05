Iran ziet kansen voor deals met oliereuzen

Iran hoopt later dit jaar overeenkomsten te sluiten met oliemaatschappijen als Lukoil en Total. Volgens minister van Olie Bijan Zanganeh zal Iran in samenwerking met internationale bedrijven de olieproductie in de komende vijf jaar met een kwart opvoeren.

Iran is momenteel goed voor de productie van zo’n 4 miljoen vaten olie per dag. Door de ontwikkeling van nieuwe velden en de extra winning uit bestaande velden moet dit met 1 miljoen vaten per dag kunnen worden opgevoerd. Daarmee zou Iran goed zijn voor 5 procent van de wereldwijde olieproductie.

De vooruitzichten van de minister volgen op de herverkiezing van Hassan Rohani als president van Iran afgelopen weekend. Hij staat er alom om bekend de banden met het westen verder te willen normaliseren.