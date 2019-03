Iran wil VS aanklagen vanwege sancties

Iran wil de Verenigde Staten aanklagen vanwege de hernieuwde sancties die tegen het land zijn ingesteld. Volgens president Hassan Rouhani maken de VS zich schuldig aan „misdaden tegen de menselijkheid”. Waar en wanneer de VS worden aangeklaagd is niet bekend.

De Amerikaanse president Donald Trump liet de sancties tegen Iran eind vorig jaar opnieuw ingaan. Volgens Trump hield Teheran zich niet aan de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015 en werd stiekem toch gewerkt aan kernwapens.

Volgens Rouhani hebben de sancties onder meer de waarde van de Iraanse munt gedrukt en de inflatie gestuwd. Al met al moeilijkheden die Iran wel te boven zal komen, zo verzekerde hij.