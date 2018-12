Iran wil onderzoek om vertrek Qatar uit OPEC

Er moet een onderzoek komen naar de beweegredenen van Qatar om uit oliekartel OPEC te stappen. Dat vindt de Iraanse olieminister Bijan Zanganeh, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Volgens de minister zijn er problemen binnen het kartel van olieproducerende landen.

Qatar maakte onlangs bekend per 1 januari uit de OPEC te stappen. Volgens de Qatarese energieminister wil het land zich focussen op de productie van aardgas. De Golfstaat is de op tien na grootste olieproducent van de OPEC, met een dagelijkse productie van 610.000 vaten in oktober. Qua vloeibaar gemaakt aardgas (lng) is Qatar ’s werelds grootste exporteur.

De OPEC vergadert deze week op het hoofdkwartier in Wenen. Naar verwachting zal de organisatie samen met bondgenoten als Rusland besluiten om de productie te verlagen, om zo de olieprijzen op te drijven. Die zijn de afgelopen tijd stevig gedaald, door zorgen over een hoge productie en zwakkere vraag. Volgens de Saudische olieminister is een akkoord daarover tussen de OPEC en zijn partners echter nog geen gelopen race.