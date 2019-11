Iran ontdekt groot nieuw olieveld

Iran heeft een groot nieuw olieveld ontdekt, waarin voldoende olie zit voor 53 miljard vaten. Dat heeft de Iraanse president Hassan Rouhani gezegd.

Het veld ligt in de Iraanse provincie Khoezistan in het zuidwesten van het land. Wereldwijd zijn er meer dan 40.000 olievelden, waarvan de grootste het Ghawarveld in Saudi-Arabië en het Burganveld in Koeweit zijn. Die bevatten elk meer dan 60 miljard vaten. De meeste andere velden zijn veel kleiner.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) gaat uit van een vraag naar olie van zo’n 100 miljoen vaten per dag wereldwijd. De geschatte oliereserves van Iran bedroegen per januari 2018 circa 157 miljard vaten, van 159 liter.

Een vat Amerikaanse olie kost momenteel 57,42 dollar. Brentolie staat op 62,63 dollar per vat.