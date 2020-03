Irak wil spoedoverleg over olieprijzen

De Iraakse minister van Olie heeft opgeroepen tot spoedoverleg tussen landen van oliekartel OPEC en niet-leden over de huidige situatie op de oliemarkt. Door onenigheid tussen OPEC-lid Saudi-Arabië en niet-OPEC-lid Rusland zijn de prijzen van ruwe olie sterk gedaald. Volgens Irak moet er actie worden ondernomen om de markt weer in evenwicht te krijgen, zo staat in een brief die dinsdag naar de OPEC was gestuurd.

In de brief, waar persbureau Reuters de hand op heeft weten te leggen, wordt de OPEC gevraagd om „dringend” een vergadering te beleggen. Tijdens het overleg moet op alle mogelijke manieren worden nagedacht over maatregelen om de prijzen te stutten.

Saudi-Arabië ontketende eerder een prijzenoorlog, nadat Rusland weigerde een nieuw akkoord over productiebeperkingen te sluiten met oliekartel OPEC. Het Arabische land besloot de prijs die het voor olie vraagt te verlagen en de productie vanaf april fors op te voeren. Daarop kelderden de olieprijzen en de beurzen.

De olieprijzen zakten dinsdag weer verder weg. Een vat Amerikaanse olie daalde kort voor het sluiten van de Amerikaanse aandelenbeurzen 6,3 procent in prijs tot 26,89 dollar. Brentolie werd 4,8 procent goedkoper op 28,62 dollar per vat.