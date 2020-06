‘Irak doet mee met verlenging OPEC-olieproductiebeperking’

Irak doet mee aan de verlenging van de olieproductiebeperking die OPEC-leider Saudi-Arabië en Rusland hebben afgesproken. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Mogelijk kan het oliekartel dit weekeinde al goedkeuring geven aan de overeenkomst die de olieprijzen moet stutten door het overaanbod op de markt tegen te gaan.

Eerder deze week werd gemeld dat de Saudi’s en Russen voorlopige overeenstemming hadden bereikt over een verlenging van de productiebeperking met een maand. De olieproducerende landen van de OPEC en bondgenoten als Rusland moeten beslissen over de productie vanaf juli. In april is namelijk afgesproken om in mei en juni zo’n 10 miljoen vaten per dag minder op te pompen.

Maar verschillende leden van de OPEC waren nog niet aan boord, waaronder dus Irak. Riyad en Moskou oefenden druk uit op Bagdad om mee te doen en zich ook beter te houden aan eerdere afspraken rond productie. Donderdag stemden ook de OPEC-leden Angola en Nigeria in met een verlenging van de productiedeal, net als Kazachstan dat geen lid, maar wel bondgenoot is van het oliekartel.