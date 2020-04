Invoering handelsakkoord USMCA maand vertraagd

Het nieuwe handelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada, USMCA, wordt op 1 juli van kracht. Een maand later dan aanvankelijk was voorgesteld. Dat heeft de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer het Congres laten weten.

In een verklaring zei Lighthizer dat Mexico en Canada de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan de verplichtingen die gelden onder de nieuwe overeenkomst die het 26-jarige Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord NAFTA vervangt.

Sommige bedrijfstakken, waaronder autofabrikanten, hadden gepleit voor vertraagde implementatie vanwege de problemen waarmee ze worden geconfronteerd tijdens de coronacrisis. Mexico verzocht de VS en Canada een langere overgangsperiode te hanteren voor de auto-industrie om zo te kunnen voldoen aan nieuwe, meer stringente Noord-Amerikaanse regels.

Lighthizer zei dat zijn medewerkers er alles aan doen om een soepele implementatie van de nieuwe handelsregels mogelijk te maken. „De crisis en het herstel van de Covid-19-pandemie tonen aan dat de Verenigde Staten nu meer dan ooit moeten streven naar vergroting van de productiecapaciteit en investeringen in Noord-Amerika. De inwerkingtreding van USMCA is een mijlpaal in die inspanning.”

De nieuwe handelsdeal omvat strengere regels voor de productie van auto’s en stringentere arbeidswetten, maar laat de jaarlijkse handelsstromen ter waarde van 1,2 biljoen dollar tussen de landen grotendeels ongewijzigd. De Amerikaanse president Donald Trump was groot tegenstander van NAFTA en noemde USMCA „een kolossale overwinning” die een „einde aan de NAFTA-nachtmerrie” maakte. Experts wezen er echter op dat het akkoord op veel vlakken hetzelfde is als zijn voorganger.