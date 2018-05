Investeringsinstelling heft zichzelf op

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) stopt. De organisatie was in 2014 opgericht door institutionele beleggers om hen in staat te stellen direct in de Nederlandse economie te investeren. De NLII geeft aan niet meer nodig te zijn.

Ten tijde van de oprichting van de NLII was het voor veel projecten moeilijk om financiering te vinden, maar die hebben inmiddels geen moeite meer om geld uit de markt te halen. Daarnaast investeren institutionele beleggers tegenwoordig vaak rechtstreeks in projecten en fondsen.

Uit de NLII zijn drie fondsen voortgekomen waarmee 1,2 miljard euro in financiering voor het mkb en investeringen in zorgvastgoed wordt gestoken. Die fondsen zijn nu ondergebracht bij fondsenbeheerders.