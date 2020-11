Investeringsbereidheid bij ondernemers neemt af door crisis

De investeringsbereidheid van ondernemers daalt. Uit een enquête van VNO-NCW en MKB-Nederland blijkt dat een vijfde van de bedrijven volgend jaar verwacht minder te investeren dan dit jaar door onzekerheden, vooral door de coronacrisis. Bedrijven merken daarbij op dat hun financiële buffers minder zijn geworden.

Het is voor het eerst in zeven jaar dat ondernemers minder investeringen voorzien in het volgende jaar dan in het lopende jaar. Over het laatste kwartaal van dit jaar heerst meer pessimisme onder ondernemers dan het vorige kwartaal. De negatieve teneur is het meeste merkbaar in de horeca.

Van de ondernemers verwacht 15 procent volgend jaar juist meer te investeren. Een meerderheid van de ondervraagden voorziet volgend jaar een toename in omzet en personeel, maar het optimisme is minder groot dan in voorgaande jaren.

Van de geplande investeringen gaat een groot deel naar digitalisering, ook omdat de coronacrisis er mede voor heeft gezorgd dat werkprocessen anders ingericht zijn. Dertig procent van de ondervraagden verwacht dat er structureel meer thuis zal worden gewerkt, bijvoorbeeld door duurzaamheidsoverwegingen.