Investeringen Walmart betalen zich uit

De Amerikaanse supermarktketen Walmart spint duidelijk garen bij de verbeteringen die recent zijn doorgevoerd in zijn winkels. De keten zag winst en omzet in het tweede kwartaal stijgen. Bij winkels die langer dan een jaar open zijn werd in doorsnee 2,8 procent meer verdiend. De beter dan verwachte resultaten waren reden voor Walmart de prognoses opwaarts bij te stellen.

De omzet van de supermarktreus steeg op jaarbasis met 1,8 procent tot ruim 130 miljard dollar. De omzet bij de webshop steeg met 37 procent. Onder de streep bleef 3,6 miljard dollar over, waar een jaar eerder een verlies van 861 miljoen dollar resteerde.

Topman Doug McMillon zei in een toelichting dat klanten positief reageren op de aanpassingen. Verder betaalt een eerder ingezette productiviteitsslag zich uit. Ook wees hij er op dat Walmart aan marktaandeel wint.