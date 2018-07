„Investeringen oliereuzen in de lift”

Oliereuzen als Shell hebben dankzij gestegen olieprijzen weer ruimte om in de buidel te tasten. Kredietbeoordelaar Moody’s voorspelt dat ’s werelds vijf grootste beursgenoteerde olieconcerns hun investeringen volgend jaar met gemiddeld 5 procent opvoeren.

De voorspelling komt na een aantal magere jaren voor de olie-industrie, die in 2014 te maken kreeg met een scherpe daling van de olieprijzen als gevolg van een overaanbod. Shell, ExxonMobil, Chevron, Total en BP konden in die moeilijke periode succesvol blijven door flink in de kosten te snijden en onderdelen in de uitverkoop te zetten, stelt Moody’s.

Die stappen gingen ten koste van grote investeringen, zoals uitgaven aan materieel en exploratie voor nieuw olievelden. Nu de olieprijzen door productiebeperkende maatregelen van de OPEC en Rusland geruime tijd in de lift zitten, zijn de vijf olieconcerns in staat hun investeringsbudget weer te verhogen. Volgens Moody’s houden de vijf ondernemingen wel een slag om de arm. Zo zijn ze erg selectief bij het aangaan van grote, meerjarige projecten.