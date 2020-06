‘Investeringen nodig tegen verlies banen energiesector Noorden’

Door het stoppen van de aardgaswinning in Groningen dreigen ruim 20.000 banen in de energiesector in Noord-Nederland verloren te gaan. Met een forse investering kunnen die werknemers en de aanwezige infrastructuur en kennis echter worden aangewend voor de overgang naar groene energie. Dat is de conclusie van een rapport van het Joint Research Centre van de Europese Unie.

Op dit moment werken er ongeveer 20.000 mensen in de energiesector in de noordelijke provincies, stelt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) waarin de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen gezamenlijk optrekken. Er zijn in de sector plannen voor 2300 nieuwe banen. In de hernieuwbare energie is ruimte voor een kleine 16.000 nieuwe banen.

Als de aardgaswinning helemaal stopt en bedrijven vertrekken, gaan er veel kennis en investeringen verloren in de regio. Investeringen in nieuwe vormen van energievoorziening kunnen een braindrain voorkomen, benadrukt SNN. Op die manier kunnen vrijwel alle banen behouden blijven. De energie is na de agrarische sector de grootste economische sector in de regio.

SNN wil samen met de Nederlandse overheid en Europa kijken hoe die investeringen kunnen worden aangewakkerd.