‘Investeringen in fintech-sector afgenomen door coronacrisis’

De investeringen in technologische vernieuwingen in de financiële sector zijn in het eerste halfjaar wereldwijd fors gedaald door de coronacrisis. Dit terwijl er steeds meer vraag is naar die diensten, meldt adviesbureau KPMG. De totale investeringen in fintech kromp naar 25,6 miljard dollar, tegen 39,4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Vergeleken met het tweede halfjaar van vorig jaar is de daling veel groter. In die periode werd wereldwijd 111 miljard dollar in fintech geïnvesteerd. Nienke Wichers Hoeth, fintech-specialist bij KPMG, verwacht dat bedrijven in de toekomst juist meer gaan investeren in financiële technologie. „Niet alleen in klantgerichte, digitale technologieën, maar ook in mogelijkheden om hun kosten te beheersen en sneller op veranderingen te kunnen reageren”, schrijft zij. Het adviesbureau ziet door de coronacrisis een verschuiving in het gedrag van de klant, onder meer in de gestegen adoptie van digitale betaaldiensten. Dat heeft ook de bedrijfsvoering van ondernemingen veranderd.

Overheden over de hele wereld vestigen hun aandacht intussen op regelgeving. Zo kondigde de Nederlandse regering al aan obstakels uit de weg te willen ruimen die groei van de Nederlandse fintech-sector in de weg staan.

KPMG verwacht de komende periode een toenemende consolidatie in fintech omdat veel beginnende bedrijven in de sector moeite hebben om financiering aan te trekken. „Opportunistische investeerders zullen daarbij op zoek gaan naar aantrekkelijke deals”, aldus Wichers Hoeth.